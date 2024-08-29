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Sakarya'da toplu taşımada kullanılacak 23 otobüs ile 1 metrobüs hizmete alındı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat ulaşım sağlaması amacıyla 23 otobüs ve 1 metrobüsü filoya dahil etti. Ayrıca, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde kullanılacak 2 iş makinesi de hizmete alındı. Törenle birlikte yeni araçlar hizmete girdi.

Sakarya'da toplu taşımada kullanılacak 23 otobüs ile 1 metrobüs hizmete alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince vatandaşların daha rahat ulaşım sağlaması amacıyla filoya dahil edilen 23 otobüs ve 1 metrobüs ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (SASKİ) kullanılacak 2 iş makinesinin hizmete alınması dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bugüne kadar kent için önemli işler yaptıklarını belirterek, şehre katkı sunanlara teşekkür etti.

Kentte üretilen otobüslerin yine şehre hizmet vermesinin önemine işaret eden Yavuz, Sakarya'nın geleceği için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya da kente hizmet anlayışıyla güzel müjdeler vermeyi sürdüreceklerini belirterek, hizmet aşkıyla yanan ekiplerinin bulunduğunu söyledi.

Sakarya'yı, Türkiye'deki büyükşehirler içerisinde sıralı hale getireceklerini aktaran Kaya, vatandaşların hayatının daha güzel şekilde devam etmesini amaçladıklarını kaydetti.

"Raylı sistemle ilgili yakında proje çalışmaları başlayacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da kentte vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi için Bakanlıktan temin edilen kaynakla şehre yeni ulaşım araçları kazandırdıklarını söyledi.

Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eden Alemdar, belediye olarak şehirdeki ulaşım konusunda yaptıkları çalışmalar ve planlanan projelerden bahsetti.

Alemdar, alınan araçların Arifiye ilçesinde kente istihdam sağlayan Otokar fabrikasında üretildiğini belirterek, bu hususta sağlanan kolaylık ve desteklerden dolayı fabrika yetkililerine teşekkür etti.

Her ilçeden şehir merkezine ulaşımın metrobüslerle olmasının hayalini kurduklarını anlatan Alemdar, "Önceden var olan Adaray'ın Arifiye Gar Meydanı çalışması da başlıyor. Hemen onun arkasından yine şehrimizde raylı sistemle ilgili çalışmaların başlaması için yakında inşallah proje çalışmaları başlayacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, günün anısına Alemdar'a plaket takdim etti.

İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyelerince kurdele kesimi yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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