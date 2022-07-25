Sakarya'da tomruklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Osman Nevtan Angün - Güncel
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yol kenarındaki tomruklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yol kenarındaki tomruklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Erdem K. yönetimindeki 54 TZ 192 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yol kenarındaki ağaç kesim atölyesine ait tomruklara çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Osman Nevtan Angün - Güncel