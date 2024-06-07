Sakarya'da tırın otobüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişi Arifiye kesiminde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen bir tır, bir otobüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'da tırın otobüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişi Arifiye kesiminde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 P 0429 plakalı tır, 34 CTF 298 plakalı otobüsün sol arka kısmına çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 yolcu, hastaneye kaldırıldı.