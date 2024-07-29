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Sakarya'da Tırın Hafif Ticari Araça Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde, tırın, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sonucunda her iki araçta da hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, tırın, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden M.D. idaresindeki 47 AE 891 plakalı tır, Bekirpaşa Mahallesi mevkisinde, kırmızı ışıkta duran yabancı uyruklu H.H. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü H.H. ile aynı aileden M.H, İ.H, R.E.H. ve çocuk Ş.H. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada çarpmanın etkisiyle iki araçta da hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Erenler Sakarya Çocuk Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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