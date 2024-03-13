Sakarya'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ancak sağlık personelinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunun Aşağıdereköy Mahallesi mevkisinde Mustafa A'nın kullandığı 34 ENF 660 plakalı otomobil, E.Y. idaresindeki 54 ADP 220 plakalı tıra arkadan çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından Mustafa A'nın cenazesi morga kaldırıldı.
Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.