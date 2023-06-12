Sakarya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
D-650 kara yolunda Adapazarı istikametinde seyreden Tevfik T. (23) idaresindeki 54 ABG 815 plakalı otomobil, Aşağıkirazca Mahallesi mevkisinde önünde ilerleyen A.D. yönetimindeki 42 ADY 985 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dorsenin altına giren araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Tevfik T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.