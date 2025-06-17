Sakarya'da TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Pamukova'da D-650 kara yolunda karşı şeride geçerek 2 TIR'a çarpan TIR şoförü hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 2 kişi yaralandı ve yangın çıktı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda karşı şeride geçerek 2 TIR'a çarpan TIR'ın şoförü hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-650 kara yolu Pamukova mevkisinde meydana geldi. Pamukova Kavşağı yakınında Adapazarı-Pamukova yönüne ilerleyen 42 AB 501 plakalı TIR, karşı şeride geçerek 41 NP 140 ve 06 EBU 208 plakalı 2 TIR'a çarptı. Araçlarda yangın ve patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 42 ABN 501 plakalı TIR şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi, 2 kişi de yaralandı. Ekipler soğutma ve yolu temizleme çalışmalarına başlarken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Levent TÜYSÜZ/Ahmet ERDEM/PAMUKOVA(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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