Sakarya'da tır ile otomobil çarpışması: 2 ölü
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cenazeler Ferizli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ferizli-Karasu D-650 kara yolu Ferizli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, Canan E. idaresindeki 54 ADY 784 plakalı otomobil ile Yahya K'nin kullandığı 54 D 8763 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Canan E. ile Mükerrem D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, Ferizli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü Yahya K. emniyete götürüldü.
Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.