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Sakarya'da Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Sakarya'da Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çıbık ile arkadaşı Semih Koç (17) ağır yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Ormanköy kavşağında Hüseyin Dönmez (39) idaresindeki 31 AKE 503 plakalı tır ile aynı yönde seyir halinde olan Emirhan Çıbık (18) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Çıbık ile arkadaşı Semih Koç (17) ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel

Hüseyin Dönmez Sakarya Ankara Akyazı Güncel Haberler

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