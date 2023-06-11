Sakarya'da Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çıbık ile arkadaşı Semih Koç (17) ağır yaralandı.