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Sakarya'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sakarya'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Osman A. (48) idaresindeki 41 ACG 824 plakalı tır ile Yeniormanköy Mahallesi'nden yola çıkan Kadir Ö'nün (58) kullandığı 34 CFJ 177 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel

Sakarya Ankara Akyazı Güncel Haberler

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