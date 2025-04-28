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Sakarya'da TIR'da 46 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sakarya'da TIR'da 46 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir TIR'da 46 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü tutuklandı.

1) TIR'DA 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

SAKARYA'nı Erenler ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, Arnavutluk plakalı TIR'da Afganistan ve Pakistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan Arnavutluk uyruklu TIR şoförü A.F. (41), tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan günü Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde Arnavutluk plakalı TIR'ın dorsesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, Sakarya Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi. Gözaltına alınan Arnavutluk uyruklu TIR şoförü A.F. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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