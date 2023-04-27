Sakarya'da terör örgütü PKK/KCK'ya para topladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Sakarya'da terör örgütü PKK/KCK'ya para topladığı iddiasıyla gözaltına şüpheli tutuklandı.
Sakarya'da terör örgütü PKK/KCK'ya para topladığı iddiasıyla gözaltına şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Z.A'nın (57) Serdivan ilçesinde cami cemaatinden ramazan ayında terör örgütü adına para topladığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı ilçedeki adresinde gözaltına aldı.
Şüphelinin ikametindeki aramada, delil niteliğindeki bir kısım belge ve paraya el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel