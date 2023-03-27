SAKARYA'DA TERÖR OPERASYONU 23 GÖZALTI

SAKARYA'da, polisin PKKKCK, DEAŞ ve FETÖPDY terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonla PKKKCK, DEAŞ ve FETÖPDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda PKKKCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüpheli ile FETÖPDY terör örgütü içerisindeki faaliyetleri sebebi ile haklarında yakalama emri bulunan 13 şüpheli olmak üzere, toplam 23 şüpheli şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel