Sakarya'da Temmuz Ayındaki Trafik Kazalarının Kayıtları Yayınlandı

Sakarya'da temmuz ayında meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla paylaşılan görüntülerde, Serdivan ilçesi Mavi Durak mevkisinde sola dönen hafif ticari aracı son anda fark eden motosikletli kuryenin kontrolü kaybetmesi sonucu yere düşmesi yer alıyor.

Beşköprü Kavşağı'nda midibüsle çarpışan motosikletlinin düştüğü, Yazlık Mahallesi trafik ışıklarında ise hızlı seyreden kamyonetin sola dönmeye çalışan otomobile çarptığı görülüyor.

Adapazarı ilçesindeki bir kavşakta motosikletlinin hakimiyetini kaybederek sürüklenmesi ile Kuzey Terminali Kavşağı'nda otomobilin sağdan çıkan başka bir otomobile, sonra da levhaya çarpması görüntülere giriyor.

Türbe Caddesi'nde giden kamyonete soldan gelen otomobilin çarpması ve kamyonetin refüje çıkması ile Zirai Aletler Sanayi girişinde bulunan ışıklarda otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpması yer alıyor.