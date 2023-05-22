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Sakarya'da Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı

Sakarya'da Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tek katlı ev alev alev yandı. Yangın, vatandaş ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tek katlı ev alev alev yandı. Yangın, vatandaş ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kocaali ilçesi Süngüt Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Yaylı'ya ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahallelinin seferber olduğu yangına, mahallede ikamet eden ve tavuk çiftliği işletmeciliği yapan Uğur Alemdar'a ait tankerlerle de müdahale edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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