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Sakarya'da Tehlikeli Koku Tespit Edildi

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Sakarya Valiliği, Erenler bölgesinde oluşan koku neticesinde halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edildiğini açıkladı. Kokunun kaynağı araştırılıyor.

Sakarya Valiliği, kentin bazı yerlerinde halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek koku tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erenler bölgesinde oluşan koku neticesinde vatandaşların 112 Acil Çağrı birimine şikayette bulunduğu aktarıldı.

AFAD ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinesinde Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erenler Belediyesi ve AFAD'dan 25 kişilik ekip oluşturulmuş ve kokunun kaynağı ivedilikle araştırılmaya başlanmıştır. Gerekli detaylı bilgi, koku kaynağı tespit edildiğinde kamuoyuyla tekrardan paylaşılacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

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