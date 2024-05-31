Sakarya'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda, Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şubesi'nin faizle borç para verdiği tespit edildi. Operasyonda şüphelilerden 3 kişi tutuklandı.
Sakarya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, faizle borç para verildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şubesinin kömür satışı faaliyeti üzerinden ihtiyaç sahibi emeklilere faizle borç para verdiğini tespit etti.
KOM ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelilerden derneğin şube başkanı S.T. ile M.N, T.K. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T, M.N. ve T.K. "tefecilik" suçundan tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.