Sakarya'da "tarım lisesi" için protokol imzalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin UTÇEM projesi kapsamında açılacak tarım lisesinin protokolü yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı arasında kentin eğitim ve tarımsal geleceğine büyük katkı sağlayacak protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinin mesleki teknik, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemesine ilişkin iş birliği ve ülke tarımına örnek olacak Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) Projesi'nin içinde yer alacak olan tarım lisesi için ilgili protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, tarımın dünyadaki stratejik önemine dikkati çekerek, kentin tarım konusunda çok bereketli topraklara sahip olduğunun altını çizdi.

Hayata geçirilecek lise projesi sayesinde gençlerin donanımlı ve toprağı tanıyarak yetişeceğine dikkati çeken Kaldırım, "Aynı zamanda modern ve son teknoloji kullanacağımız eğitim sistemimizle öğrencilerimiz dünyaya ayak uyduracak. Eğitim alanında çok güzel projelere imza atıyoruz. Şehrimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde projeci bir anlayışa kavuştu. Artık şehircilikte rekabet ön plandadır. Bizlerde başkanımız sayesinde bu rekabette ön sıralardayız. Burada önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bu hizmetleri yürütmektir. Bugün de görüyoruz ki birlik ve beraberliği sağlamışız. Tarımda bioteknolojiyi şehrimizde geliştirerek işlediğimiz ürünler sayesinde ürün desenini geliştirecek ve Sakarya'da markalaştıracağız. Tarım lisesi Türkiye'de 58. olabilir ama bizim burada yapacağımız farklılığıyla birinci olacak." ifadelerini kullandı.

Yüce de tarımın ülkedeki lokomotif sektör konumunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Erenler Alancuma'da hayata geçireceğimiz UTÇEM içinde yer alacak tarım meslek lisesinin öncelikle ülkemiz, şehrimiz, özellikle de tarım sektörümüz için hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Tarım sektörü Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesinde, kalkınmasına katkı sağlayacak olan en stratejik sektör olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Erenler Alancuma'da 500 dönüm alan üzerinde hayata geçireceğimiz proje ile ülkemiz ve şehrimiz için tarım geleceğine en özel çalışmayı hediye edeceğiz. Ar-Ge UTÇEM sahası için 30 yıldır vahşi depolama sahası olarak kullanılan araziyi değerlendirdik. Uygulamaya Koyacağımız proje ile sadece tarım meslek lisesi öğrencilerinin değil tüm çiftçilerimizin eğitim alacağı akıllı tarım tekniklerinin uygulandığı bir deneme ve demonstrasyon sahası oluşturacağız. Etaplar halinde hayata geçireceğimiz projemiz bölgenin en kapsamlı tarım projesi olacak ziraat fakültesi öğrencilerinin de staj yapabileceği bir uygulama alanı olacaktır."