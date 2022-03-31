Sakarya'da tarihi eser operasyonunda 5 taş obje ele geçirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 taş obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y'nin İstiklal Mahallesi'nde tarihi eser satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 taş obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve haklarında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatılan İ.K, A.B, M.K ve M.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.