Sakarya'da tarihi eser operasyonunda 5 taş obje ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da tarihi eser operasyonunda 5 taş obje ele geçirildi

AA - Uğur Subaşı - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da tarihi eser operasyonunda 5 taş obje ele geçirildi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 taş obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 taş obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y'nin İstiklal Mahallesi'nde tarihi eser satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 taş obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve haklarında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatılan İ.K, A.B, M.K ve M.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Ferizli, Sakarya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title