Sakarya'da 'Tanık' Sergisi Açıldı: Filistin'deki İnsanlık Dramı Fotoğraflarla Anlatılıyor

Sakarya'da Anadolu Ajansının (AA) Filistinli ve Türk gazeteciler ile toplumun farklı kesimlerinden fertlerin şahitlikleriyle şekillenen "Tanık" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

"Tanık" kitabında yer verilen AA muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan sergi, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde izlenime sunuldu.

Serginin açılışında konuşan AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel, AA olarak Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de yaşanan saldırıları yakından takip ettiklerini söyledi.

Bu süreçte dünya medyasını yönlendiren 100 binin üzerinde içerik ürettiklerini dile getiren Yüksel, "Sahada yaklaşık 120 gazetecimiz, zorlu koşullara rağmen Gazze'nin gerçeklerini ve yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmak için canla başla çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu fotoğraf sergisi, sadece görsel bir anlatım değil savaşın, saldırıların acı yüzünü, katliamın tanıkları olan insanların derin izlerini taşıyan belgedir." ifadelerini kullandı.

Yüksel, daha önce Sakarya Büyükşehir Belediyesiyle açtıkları "Kanıt" sergisinde savaşın somut kanıtlarına odaklanıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"'Tanık' sergisi ise katliamın bizzat içinde olanların gözünden yaşananları anlatıyor. Tıpkı 'Kanıt' sergisinde olduğu gibi 'Tanık' sergisindeki görseller de Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde delil olarak kullanılıyor ve savaş suçlarının dünyaya duyurulmasına katkı sağlıyor. Bu tür çalışmalar insanlık, Gazze adına büyük bir sorumluluğu yerine getirmemize olanak tanıyor. Hep birlikte savaşın yıkıcı etkilerini daha yakından görerek bu trajedilerin bir daha yaşanmaması için sesimizi daha güçlü çıkarabiliriz."

Yüksel, Büyükşehir Belediyesine böyle anlamlı bir serginin gerçekleşmesine katkı sağladığı için teşekkür etti.

"Adalet ancak hatırlayanların, unutmayanların, sesini yükseltenlerin çabasıyla mümkündür"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ise geçen yıl AA'nın objektifinden yansıyan karelerle hazırlanan "Kanıt" sergisiyle tarihe not düştüklerini hatırlattı.

Bu yıl da aynı sorumluluk ve aynı vicdani duyarlılıkla yine AA'nın güçlü fotoğraflarından oluşan "Tanık" sergisiyle bir arada olduklarını dile getiren Şirin, "Bugün burada açılışını yaptığımız sergi, sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısıdır. Fotoğraflar, Filistin'de yaşanan insanlık dramına, masumların kanıyla yazılan acı bir tarihe tanıklık ediyor. Bu karelerde gördüklerimiz, bir milletin topyekun yaşadığı zulmün, bir halkın maruz kaldığı soykırımın sessiz çığlıklarıdır." diye konuştu.

Şirin, serginin, işlenen katliamları unutturmamak, yaşanan acıları görünür kılmak ve Filistin meselesini barışçıl çözüme kavuşuncaya kadar gündemde tutmak amacıyla hazırlandığını vurgulayarak, "Bu sergiye, Filistin halkının maruz kaldığı zulme duyarlı, vicdan sahibi tüm kalpleri davet ediyoruz çünkü inanıyoruz ki adalet ancak hatırlayanların, unutmayanların, sesini yükseltenlerin çabasıyla mümkündür." diye konuştu.

Sergiyi gezen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, savaşın farklı boyutlarının bulunduğunu, savaşı yaşayanların ve bu duruma sesini yükseltenlerin olduğunu söyledi.

Son zamanlarda dünyanın zulme karşı ses çıkarmaya başladığını, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye gittiğini anımsatan Sarıbıyık, mazlumların sesini dünyaya duyuran AA'ya teşekkür etti.

Sarıbıyık, İsrail'in çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve ibadethanelere saldırdığını vurgulayarak, üniversitede de farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini kaydetti.

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, AA Yurt Haberleri Müdürü Orhan Topal, AA Ankara Haberleri Müdürü Yücel Velioğlu, AA Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran, AA çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Gazze'deki insanlık dramını anlatan 50 fotoğrafın yer aldığı sergi, 26 Ekim'e kadar gezilebilecek.