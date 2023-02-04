Sakarya'da tabancayla vurulan kişi öldü Güncel Haberler Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir kadının tabancayla kazaen vurduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir kadının tabancayla kazaen vurduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti. Karasu Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Ali Karataş (43), ailesi ve arkadaşlarıyla gittiği Kocaali ilçesindeki Çamdağı bölgesinde göğsünden silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin F.A, gözaltına alındı. F.A'nın, Karataş'ın da aralarında olduğu arkadaşlarıyla tabancayla havaya ateş ederken silahının kontrolünü kaybedip Karataş'ı kazayla vurduğu öne sürüldü. Karataş'ın cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Devlet Hastanesi Karataş Sakarya Güncel Haberler

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