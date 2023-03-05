Sakarya'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli serbest bırakıldı Güncel Haberler Sakarya'da vatandaşlardan tehdit ve şantajla para aldığı iddia edilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli salıverildi. Sakarya'da vatandaşlardan tehdit ve şantajla para aldığı iddia edilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli salıverildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 2 Mart'ta yakalanan 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 6'sı emniyetten salıverilirken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, tehdit ve şantajla vatandaşlardan para alındığı bilgisine ulaşılması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan soruşturma başlatılmış, düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

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