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Sakarya'da Su Tankeri Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Su Tankeri Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerinin devrilmesi sonucu sürücü Ömür Erol hayatını kaybetti. Olayda tanker, önündeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki kanala devrildi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerinin devrildiği kazada sürücü Ömür Erol (47) hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.30 sıralarında D-650 Karayolu Karasu ilçesi Karapınar mevkisinde meydana geldi. Karasu'dan Adapazarı istikametine seyir halinde olan Ömür Erol idaresindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) ait 54 TN 158 plakalı su tankeri önündeki 54 ACM 791 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolü kaybeden tanker yol kenarındaki kanala devrildi.

Kazada tankerin sürücüsü Ömür Erol bulunduğu yerde sıkışırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tanker sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Ağır yaralanan Erol, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle çift şeritli yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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