Sakarya'da spor kompleksinden kablo hırsızlığına ilişkin 1 kişi tutuklandı Güncel Haberler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, spor kompleksinden kablo hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, spor kompleksinden kablo hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. İnönü Mahallesinde bulunan Akyazı Spor Kompleksinden yaklaşık 250 bin lira değerinde kablonun çalınmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda şüpheliler E.B, A.Y. ve A.Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. tutuklandı, A.Y. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla salıverildi. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Sakarya Akyazı Spor Güncel Haberler

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