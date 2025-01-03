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Sakarya'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Rehabilitasyon Merkezi

Sakarya'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Rehabilitasyon Merkezi
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, geçen yıl 8 bin hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Merkez, çeşitli hayvan türlerine üst düzey sağlık hizmeti sunuyor ve 'Pati İzi' uygulamasıyla sahipsiz hayvanların yuvalanmasına yardımcı oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince faaliyete geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, geçen yıl yaklaşık 8 bin hayvanın tedavisi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son teknolojiyle donatılan merkez, 2024'te can dostların yaralarına merhem oldu.

Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, eczane, muayene, bakım, temizlik, sterilizasyon odaları ile fizik tedavi havuzu bulunan merkezde, geçen yıl 8 bine yakın sahipsiz kedi ve köpeğin yanı sıra tavşan, kirpi, sincap, çakal ve kanatlı hayvanların bulunduğu 237 yabani hayvan tedavi edildi.

Trafik kazasında yaralanan, doğal alanlarında yaşanan olaylar sonucu fiziki olarak ya da sağlık açısından zor duruma düşen hayvanlara merkezde, muayene, fizik tedavi, viral ve mikrobiyat hastalık, göz, ortopedi tedavi hizmeti verildi. Radyoloji ve görüntüleme cihazlarıyla birçok hayvanın hastalığı ve yarası teşhis edildi.

Ayrıca tüm dijital ortamlarda aktif edilen "Pati İzi" uygulamasıyla yıl içinde 206 köpek ve 77 kedi olmak üzere 283 sahipsiz hayvan yeni yuvalarıyla tanıştı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca öğrencilere evcil hayvan üretim, satış ve barındırma konularında eğitim verdi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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