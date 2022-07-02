Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi Akyazı ilçesinde tarlada silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti. Akyazı ilçesinde tarlada silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti. Seyfeler Mahallesi'nde tarlada bulunan İsa Altıntaş (45), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altıntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. AA / Emre Ayvaz - Güncel İsa Altıntaş Akyazı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.