Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

AA - Emre Ayvaz - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Akyazı ilçesinde tarlada silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Akyazı ilçesinde tarlada silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Seyfeler Mahallesi'nde tarlada bulunan İsa Altıntaş (45), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altıntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

İsa Altıntaş Akyazı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title