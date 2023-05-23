Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Sakarya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi'nde 9 kişilik arkadaş grubunun buluştuğu bir evde alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T. (23), Y.Ç. (28) ve evin sahibi H.S. (43) silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise bir miktar uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi.

Sakarya Seçim Sonuçları
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel

Serdivan Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title