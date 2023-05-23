Sakarya'da Silahlı Kavgada 1 Kişi Yaralandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgaya dönüşen olayda M.Ö. yanındaki silahla S.K'nin ayağına ateş etti. S.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Ö. gözaltına alındı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayrancık Mahallesi'nde M.Ö. ile S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.Ö. yanındaki silahla S.K'nin ayağına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
S.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel