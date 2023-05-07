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Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küpçüler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akrabalar arasında kavga çıktı.

Kavgada silahla ateş edilmesi üzerine Mutlu Ayhan, F.A ve Z.A yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mutlu Ayhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel

Erenler Sakarya kavga Güncel Haberler

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