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Sakarya'da Silahlı Kavga: İki Grup Birbirine Ateş Açtı

Sakarya'da Silahlı Kavga: İki Grup Birbirine Ateş Açtı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine ateş açarak ortalığı adeta savaş alanına çeviren gruplar olay yerinden kaçarken polis ekipleri çalışma başlattı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine ateş açarak ortalığı adeta savaş alanına çeviren gruplar olay yerinden kaçarken polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuralp Mahallesi 2049. Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda bölgeye araçlarıyla gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde bulunan boş kovanları toplayıp husus değerlendirmek üzere polis merkezine götürdü. Yaralananın olamadığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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