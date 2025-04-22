Sakarya'da Silahlı Kavga: 5 Ölü, 5 Yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, ???????Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında 6 Nisan'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılar T.Y, A.Y. ve B.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli S.Y'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Beşköprü Mahallesi'nde 6 Nisan'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö. ve V. Y. olay yerinde, Ö.Ö. ile F. Y. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İki aile arasında 2 Nisan'da çıkan kavgaya ilişkin de 2 şüphelinin tutuklandığı, 2 zanlının adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenilmişti.