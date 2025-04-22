Sakarya'da Silahlı Kavga: 5 Ölü, 3 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, ???????Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında 6 Nisan'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılar T.Y, A.Y. ve B.Y. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan S.Y'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden T.Y, B.Y. ve S.Y. tutuklandı, A.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Beşköprü Mahallesi'nde 6 Nisan'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö. ve V. Y. olay yerinde, Ö.Ö. ile F.Y. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İki aile arasında 2 Nisan'da çıkan kavgaya ilişkin de 2 şüphelinin tutuklandığı, 2 zanlının adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenilmişti.