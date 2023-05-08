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Sakarya'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Tutuklandı

Sakarya'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Tutuklandı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Mutlu Ayhan'ın ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga olayında gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.A., A.A., M.A. ve G.A. ile 1 kişi savcılıkta serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 kişiden Y.A. ve E.A. tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Mutlu Ayhan'ın ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga olayında gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.A., A.A., M.A. ve G.A. ile 1 kişi savcılıkta serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 kişiden Y.A. ve E.A. tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile salıverildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Sakarya kavga Güncel Haberler

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