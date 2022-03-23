Sakarya'da silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Arabacıalanı Mahallesi'nde bir apartmandaki dairede başından silahla vurulmuş bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden E.G.B. (22) ile aynı evde bulunan O.A (26), A.B.C. (21), M.Y. (20), G.T'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B.C, M.Y. ve G.T. tutuklandı, O.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Arabacıalanı Mahallesi'nde dün bir apartmandaki daireden silah sesleri duyulması üzerine polis kontrolünde eve giren sağlık ekipleri, başından vurulmuş bulunan E.B.G'yi (22) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmış, yaralı genç müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Evde bulunan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürülmüştü.