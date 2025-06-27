Sakarya'da Silah Kaçakçılığına Yönelik Operasyon: 4 Gözaltı

SAKARYA'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, fişek ve tabanca tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik 2 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Ekiplerin Akyazı ilçesindeki ikametleri ve Arifiye ilçesinde bulunan bir araçta yaptığı aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, farklı çaplarda 125 mermi ile tabanca tamirinde kullanılan 20 çeşitli araç ve gereç ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.