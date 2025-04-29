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Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli ise tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Uzunkum Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. İş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda, gizli bölmelere saklanmış 3 ruhsatsız tabanca, 2 makineli tabanca, 1 yarı otomatik kısa dipçikli av tüfeği ile 120 fişek ve 9 şarjör ele geçirildi. Olaya ilişkin S.Y. (69) ve T.K. (38) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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