Sakarya'da silah imalathanesine operasyon: 18 tabanca ele geçirildi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 4'ü kurusıkı, 18 tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, silah imalathanesine çevrilen bir iş yerine polisin düzenlediği operasyonda 4'ü kurusıkı, 18 tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde silah imalathanesi olduğunu tespit ettiği bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 silah tamiri ve yapımında kullanılan masa üstü sabit matkap, 3 namlu, 16 mermi, 1 mengene, 1 matkap, 3 taşlama makinesi, 2 eğe, 5 tornavida, çok sayıda tabanca yayı, tetik mekanizması, ateşleme için iğne parçaları ele geçirildi. İş yerinde bulunan F.B., L.Y. ve Y.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.