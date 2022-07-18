Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor - Haberler

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Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor

AA - Osman Nevtan Angün - Güncel
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Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor

Sakarya'nın sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Sakarya'nın sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kaymakamlıklarca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Denize girme kısıtlamasının ardından bazı vatandaşlar, Karasu sahilinde kumsalda tatillerine devam etti.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

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