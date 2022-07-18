Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor Sakarya'nın sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Sakarya'nın sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kaymakamlıklarca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor. Denize girme kısıtlamasının ardından bazı vatandaşlar, Karasu sahilinde kumsalda tatillerine devam etti. AA / Osman Nevtan Angün - Güncel Kocaali Sakarya Güncel Haberler

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