Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle demir yoluna devrilen ağaç ulaşımı aksattı

Güncel Haberler

Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle demir yoluna devrilen ağaç ulaşımı aksattı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle demir yoluna devrilen ağaç, bir hatta ulaşımın aksamasına neden oldu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle demir yoluna devrilen ağaç, bir hatta ulaşımın aksamasına neden oldu.

Gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, elektrik tellerinin bir bölümünü kopartarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait (TCDD) tren raylarının üzerine devrildi.

Mevcut hatta ulaşım geçici olarak durdurulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen ağaç, daha sonra elektriklerin kesilmesiyle itfaiye tarafından kaldırıldı.

Demir yolu bakım ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla hattaki ulaşım yeniden normale dönecek.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel

Türkiye Cumhuriyeti İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title