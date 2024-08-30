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Sakarya'da Serinlemek İçin Denize Giren Kişi Boğuldu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi serinlemek için denize girdiği sırada boğuldu. Cankurtaranlar ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak kişi kurtarılamadı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Yalı Mahallesi'nde bir sitenin önündeki sahilde cankurtaranlar mesaiye başlamadan önce ailesiyle denize giren Dursun U. (78) bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye cankurtaran, sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılan Dursun U, sağlık personelinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Dursun U'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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