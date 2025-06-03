Sakarya'da Seri Numarası Olmayan 100 Tabanca Ele Geçirildi

Sakarya'da Seri Numarası Olmayan 100 Tabanca Ele Geçirildi
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Sakarya'da yapılan operasyonda, silah kaçakçılığını önlemek amacıyla durdurulan bir araçta seri numarası bulunmayan 100 tabanca ve şarjör bulundu. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da bir araçta seri numarası bulunmayan 100 tabanca ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda silah taşıdığı tespit edilerek takibe alınan SUV tipi bir araç, ekiplerce durduruldu.

Araçta yapılan aramada, seri numarası olmayan 100 tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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