Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Sakarya'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-6 Ocak'ta Sapanca ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 178,94 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 165 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.