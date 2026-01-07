Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Sapanca'da gerçekleştirilen operasyonda 178,94 gram sentetik uyuşturucu ve 165 bin lira ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-6 Ocak'ta Sapanca ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 178,94 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 165 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel