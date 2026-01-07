Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sapanca'da gerçekleştirilen operasyonda 178,94 gram sentetik uyuşturucu ve 165 bin lira ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-6 Ocak'ta Sapanca ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 178,94 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 165 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar tamamen askıya alındı
Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası
İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu
Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı

Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı