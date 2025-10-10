Sakarya'da şehit olan 2 jandarma personeli memleketlerine uğurlandı

Haberler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli Kocaeli'den memleketlerine uğurlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli Kocaeli'den memleketlerine uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik kazasında şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün (39) ve Hakkı Eryılmaz (28) için Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Ardından şehit Tacettin Gün'ün cenazesi tören mangası eşliğinde uçağa konularak baba ocağı Bursa'ya, Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi ise Manisa'ya gönderildi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
