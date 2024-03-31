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Sakarya'da seçim merkezinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde seçim merkezinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aziziye Mahallesi'nde Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi'ndeki 1014 nolu sandıkta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da okul bahçesine gelmesiyle çıkan arbedede iki polis darbedilince kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı.

Çok sayıda vatandaş ve bazı polislerin biber gazından etkilendiği kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Yaralı, yakınları tarafından hastaneye götürüldü, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Kavga süresince işlemlerin durdurulduğu 1014 nolu sandıkta, tarafların dağılmasının ardından oyların kullanılmasına devam edildi.

Öte yandan Düzce'de Uzunmustafa Mahallesi Uzunmustafa İlkokulu'nda iki muhtar adayının yakınlarının tartışması kavgaya dönüştü.

Polislerin müdahalesiyle tartışan taraflar ayrıldı. Yaralananın bulunmadığı olayda, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

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Kaynak: AA / Güncel

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