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Sakarya'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Sakarya'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi, tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi, tedavi altına alındı.

Yaşar K. idaresindeki 54 ES 086 plakalı otomobil, Beldibi Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel

Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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