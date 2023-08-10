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Sakarya'da samanlık yangında kullanılamaz hale geldi

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evrenköy Mahallesi 331. Sokak'ta bulunan samanlıkta henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kepçe yardımıyla söndürdü.

Yangın sonucunda samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel

Evrenköy İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

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