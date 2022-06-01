Sakarya'da sahte parayla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da sahte parayla yakalanan zanlı gözaltına alındı

AA - Uğur Subaşı - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da sahte parayla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sahte banknotlardan oluşan 47 bin 500 lirayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sahte banknotlardan oluşan 47 bin 500 lirayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, elinde yüklü miktarda sahte para olduğunu tespit ettikleri B.A'yı takibe aldı.

Ekipler, Gökgöz Mahallesi'ndeki dinlenme tesisine aracıyla gelen şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramada, sahte banknotlardan oluşan 47 bin 500 lira ele geçirildi.

"Parada sahtecilik" suçundan hakkında işlem başlatılan B.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Jandarma Hisarcık Pamukova Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title