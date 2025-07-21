Sakarya'da Sahte Para ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Sakarya'da düzenlenen operasyonda, sahte para ve silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 14 bin 100 sahte ABD doları ve 2 ruhsatsız tabanca bulunuyor.
SAKARYA'da sahte para ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para ve silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında; 14 bin 100 sahte ABD doları, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 30 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel