Sakarya'da Sahte Kaşar Peyniri Operasyonu: 5 Ton Ele Geçirildi

Sakarya'da Sahte Kaşar Peyniri Operasyonu: 5 Ton Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1,5 milyon TL değerinde 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi. Usulsüz peynir üretimi yapan işletmeye 210 bin TL idari para cezası kesildi. İşletmeci daha önce benzer suçlardan kayıtlara sahip.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bir işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi. Onaysız faaliyet gösteren işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uygulanırken, şüpheli işletmecinin daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede usulsüz peynir üretimi yapıldığı ihbarı üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte çalışma başlattı. Yapılan takipte, işletmenin camlarının içeriden karartıldığı, personel ve malzeme giriş- çıkışlarının genellikle gece saatlerinde yapıldığı, araçların doğrudan işletme kapısına yanaştırıldığı ve çevreden görünmemesi için yakın alanlara park edildiği belirlendi. 13 Mayıs günü saat 19.30 saatlerinde, Pamukova Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde, 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi.

SÜT KULLANMAYIP, TARİHİ GEÇMİŞ PEYNİRLERİ İŞLEMİŞLER

Yapılan incelemelerde, işletme sahibinin peynir üretiminde süt kullanmadığı, piyasadan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerini toplayarak yeniden işlediği tespit edildi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, onaysız faaliyet gösteren işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uyguladı. Ele geçirilen peynirlere imha edilmek üzere el konulduğu belirtildi.

Şüpheli işletmecinin daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu, hakkında daha önce kesilen para cezalarının ise mal varlığı kaydı bulunmadığı gerekçesiyle tahsil edilemediği öğrenildi.

KAŞAR PEYNİRİNİN İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKMIŞ

Ayrıca, 2025 yılı mart ayında Alo Gıda (174) hattına yapılan bir ihbarda, bir şarküteriden alınan kaşar peynirinin içinden eldiven çıktığı ve yapılan analiz sonucunda söz konusu peynirin aynı şüpheli tarafından üretildiği tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan

Ali Koç'a bir darbe de eski dostundan! Bakın ne yaptı
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti

Sıradan vatandaş sanılmaktan korkan biri daha! Yaptığı rezilliğe bakın
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.