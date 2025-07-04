Sakarya'da Sahte Alkol Üreten Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'da Sahte Alkol Üreten Şüpheli Gözaltına Alındı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahte içki üreten G.K. adlı şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 60 litre sahte alkol ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda, ürettiği sahte içkileri piyasaya süreceği öğrenilen G.K'nin (59) ikametgahında yapılan aramada, 60 litre kaçak-sahte alkol, 55 litre etil alkol, 150 mililitre malt aroması, 1 alkol ölçüm çubuğu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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